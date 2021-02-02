В Карпатах сохраняется опасность схода лавин

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схода лавин в горах Ивано-Франковской области.

— По прогнозам Укргидрометцентра, 2 февраля, в связи с возобновлением снегопада, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность, — говорится в сообщении на официальном сайте ДСНС во вторник утром.

Синоптики объявили третий уровень опасности.

Также об опасности сообщили в отделе гидрологических прогнозов Укргидрометцентра. Синоптики посоветовали воздержаться от походов в горы.

— Штормовое предупреждение! Значительная снеголавинная опасность. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин, — указано в сообщении.

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня сохранится 2 февраля в высокогорье Закарпатской области, а опасность первого уровня прогнозируют в горах Львовской области.

Всего на территории Украины 2 февраля погода будет преимущественно солнечной, лишь в восточных и южных регионах облачно и пройдут дожди.