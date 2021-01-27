PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Вікторія Гірко |

За полеты в Крым: Украина планирует ввести санкции против 13 российских авиакомпаний

Кабинет министров на заседании одобрил введение санкций в отношении 13 российских авиакомпаний. Им полностью запретят полеты над Украиной сроком на три года.

санкції

Все потому, что они нарушают порядок использования воздушного пространства Украины и летают в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.

Теперь Совет национальной безопасности и обороны должен рассмотреть предложение в течение месяца.

Под санкциями подразумевается полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Читайте
Подавление протестов в России: страны Балтии готовят новые санкции ЕС против чиновников РФ

Компании, которые могут попасть под санкции:

  • АО Вологодское авиационное предприятие (поселок Дорожный, Вологодская обл.);
  • АО КрасАвиа (г. Красноярск);
  • АО Комиавиатранс (г. Сыктывкар, Республика Коми);
  • АО Авиакомпания Азимут (г. Ростов-на-Дону);
  • АО Авиакомпания Ираеро (г. Иркутск);
  • ООО Авиасервис (с. Столбище, Республика Татарстан);
  • ООО Авиакомпания Тулпар Эйр (н. п. Аэропорт Республика Татарстан);
  • ООО Аеролимузин (с. Дубровки, Московская обл.);
  • ФГБУ Государственная авиакомпания 223 Летный отряд Минобороны РФ (г. Щелково, Московская обл.);
  • ООО Аавиакомпания Победа (г. Москва);
  • ООО Авиационные технологии инвестиции сервис (г. Химки, Московская обл.);
  • ФГУУ Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации (г. Москва);
  • ООО Авиакомпания Симаргл (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика).

Также санкции предлагают ввести в отношении сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines.

В декабре 2020 года ЕС продлил санкции против России на полгода. Они ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала Евросоюза для определенных российских банков и компаний.

Также запрет касается формы финансовой помощи и посреднических услуг в отношении российских финансовых учреждений.

Источник: Мининфраструктуры

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка