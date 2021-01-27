За полеты в Крым: Украина планирует ввести санкции против 13 российских авиакомпаний

Кабинет министров на заседании одобрил введение санкций в отношении 13 российских авиакомпаний. Им полностью запретят полеты над Украиной сроком на три года.
Все потому, что они нарушают порядок использования воздушного пространства Украины и летают в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.
Теперь Совет национальной безопасности и обороны должен рассмотреть предложение в течение месяца.
Под санкциями подразумевается полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
Компании, которые могут попасть под санкции:
- АО Вологодское авиационное предприятие (поселок Дорожный, Вологодская обл.);
- АО КрасАвиа (г. Красноярск);
- АО Комиавиатранс (г. Сыктывкар, Республика Коми);
- АО Авиакомпания Азимут (г. Ростов-на-Дону);
- АО Авиакомпания Ираеро (г. Иркутск);
- ООО Авиасервис (с. Столбище, Республика Татарстан);
- ООО Авиакомпания Тулпар Эйр (н. п. Аэропорт Республика Татарстан);
- ООО Аеролимузин (с. Дубровки, Московская обл.);
- ФГБУ Государственная авиакомпания 223 Летный отряд Минобороны РФ (г. Щелково, Московская обл.);
- ООО Аавиакомпания Победа (г. Москва);
- ООО Авиационные технологии инвестиции сервис (г. Химки, Московская обл.);
- ФГУУ Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации (г. Москва);
- ООО Авиакомпания Симаргл (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика).
Также санкции предлагают ввести в отношении сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines.
В декабре 2020 года ЕС продлил санкции против России на полгода. Они ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала Евросоюза для определенных российских банков и компаний.
Также запрет касается формы финансовой помощи и посреднических услуг в отношении российских финансовых учреждений.