Україна просить ЄС запровадити нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові з віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем обговорив нові санкції проти Росії.
Розмова відбулася напередодні візиту Борреля в Росію. Зокрема, Дмитро Кулеба запропонував застосувати проти РФ новий санкційний режим ЄС за порушення прав людини.
Очільник МЗС переконаний, що він, серед іншого, повинен розповсюджуватися і на винних у переслідуваннях громадян України в тимчасово окупованому Криму.
Водночас Жозеп Боррель запевнив Дмитра Кулебу, що до повного виконання зобов’язань РФ за мінськими домовленостями політика ЄС щодо Росії не зміниться.
– Наша розмова надсилає чіткий сигнал, що політика України та ЄС щодо Росії скоординована, а Київ та Брюссель поділяють спільне бачення стратегічних підходів щодо РФ, – додав Кулеба.
Напередодні Кабінет міністрів схвалив запровадження санкцій щодо 13 російських авіакомпаній. Їм повністю заборонять польоти над Україною терміном на три роки.
Тепер Рада національної безпеки і оборони повинна розглянути пропозицію в місячний термін.