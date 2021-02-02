Україна просить ЄС запровадити нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові з віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем обговорив нові санкції проти Росії.

Розмова відбулася напередодні візиту Борреля в Росію. Зокрема, Дмитро Кулеба запропонував застосувати проти РФ новий санкційний режим ЄС за порушення прав людини.

Очільник МЗС переконаний, що він, серед іншого, повинен розповсюджуватися і на винних у переслідуваннях громадян України в тимчасово окупованому Криму.

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Водночас Жозеп Боррель запевнив Дмитра Кулебу, що до повного виконання зобов’язань РФ за мінськими домовленостями політика ЄС щодо Росії не зміниться.

– Наша розмова надсилає чіткий сигнал, що політика України та ЄС щодо Росії скоординована, а Київ та Брюссель поділяють спільне бачення стратегічних підходів щодо РФ, – додав Кулеба.

Напередодні Кабінет міністрів схвалив запровадження санкцій щодо 13 російських авіакомпаній. Їм повністю заборонять польоти над Україною терміном на три роки.

Тепер Рада національної безпеки і оборони повинна розглянути пропозицію в місячний термін.