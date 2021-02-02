Заболеваемость Covid-19 в Украине с декабря снизилась втрое – Степанов

Количество выявленных за минувшую неделю случаев заболевания Covid-19 в Украине по сравнению с первой неделей декабря прошлого года сократилось в три раза.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

За минувшую неделю выявили 27,157 тыс. случаев заболеваемости, за первую неделю декабря было 89,322 тыс. случаев.

— Если посмотреть на количество госпитализированных, то в настоящее время этот показатель составляет 18,551 тыс. чел., тогда как за первую неделю декабря в медучреждениях пребывало 28,163 тыс. чел. Количество госпитализированных сократилось на 10 тыс., количество выявленных — в три раза. Это все — результат нашей работы, реализации нашей совместной стратегии, — заявил министр.

Кроме того, он сообщил, что за прошлую неделю провели 145,812 тыс. ПЦР-тестирований, 34,684 тыс. экспресс-тестов на антиген.

Степанов также отметил, что по уровню смертности на 1 млн чел. Украина находится на 34-м месте среди стран Европы.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 февраля в Украине коронавирусом заболели еще 2 394 человека. Всего за все время пандемии инфицировалось 1 223 879 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 285, Ивано-Франковской области — 278, Запорожской — 217, Черновицкой — 159 и Харьковской — 158.