PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

В Украине нет ни одного региона, который был бы в красной зоне — Степанов

Сейчас в Украине нет ни одного региона, который бы при распределении на зоны, оказался бы в красной.

коронавірус, карантин

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты и сейчас у нас по тем показателям по уровню заболеваемости нет ни одной административной единицы, находилась бы в красной зоне, — заявил Степанов.

Читайте
Улучшили ситуацию: Степанов поблагодарил украинцев за соблюдение карантина

Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина.

1 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин рассматривает возможность возвращения адаптивного карантина в стране. Некоторые регионы могут ослабить ограничения до желтой или зеленой зоны.

Локдаун в Украине закончился 24 января, после чего в стране начал действовать адаптивный карантин. По всей стране вернулись ограничения оранжевой карантинной зоны.

Сколько еще будут продолжаться запреты и какие ограничения ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх