Сейчас в Украине нет ни одного региона, который бы при распределении на зоны, оказался бы в красной.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты и сейчас у нас по тем показателям по уровню заболеваемости нет ни одной административной единицы, находилась бы в красной зоне, — заявил Степанов.

Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина.

1 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин рассматривает возможность возвращения адаптивного карантина в стране. Некоторые регионы могут ослабить ограничения до желтой или зеленой зоны.

Локдаун в Украине закончился 24 января, после чего в стране начал действовать адаптивный карантин. По всей стране вернулись ограничения оранжевой карантинной зоны.

Сколько еще будут продолжаться запреты и какие ограничения ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.