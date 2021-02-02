Захворюваність на Covid-19 в Україні з грудня знизилася втричі – Степанов

Кількість хворих на Covid-19, яку зафіксували за минулий тиждень в Україні, скоротилась втричі, порівняно з першим тижнем грудня 2020 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

За минулий тиждень виявили 27,157 тис. випадків захворюваності, а за перший тиждень грудня було 89,322 тис. випадків.

– Якщо подивитися на кількість госпіталізованих, то наразі цей показник становить 18,551 тис. осіб., Тоді як за перший тиждень грудня в медустановах перебувало 28,163 тис. людей. Кількість госпіталізованих скоротилася на 10 тис., Кількість виявлених – втричі Це все – результат нашої роботи, реалізації нашої спільної стратегії, – заявив міністр.

Крім того, він повідомив, що за минулий тиждень провели 145,812 тис. ПЛР-тестувань і 34,684 тис. експрес-тестів на антиген.

Степанов також зазначив, що за рівнем смертності на 1 млн людей Україна перебуває на 34-му місці серед країн Європи.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 лютого в Україні на коронавірус захворіли ще 2 394 особи. Загалом за весь час пандеміії інфікувалось 1 223 879 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві – 285, Івано-Франківській області – 278, Запорізькій – 217, Чернівецькій – 159 та Харківській – 158.