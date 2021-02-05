В течение работы 4 сессии Верховной Рады Украины, которая длилась с сентября 2020-го по январь 2021 года, народные депутаты ряда политических сил регулярно прогуливали пленарные заседания.

По данным Комитета избирателей Украины, чаще всего на заседаниях не являлись члены группы За будущее, лучший показатель посещаемости в ЕС.

Нардепы из каких политсил чаще всего прогуливали:

За будущее: в течении сессии регистрировались лишь 36% депутатов;

в течении сессии регистрировались лишь 36% депутатов; ОПЗЖ: заседания посещали 40% членов;

заседания посещали 40% членов; Батькивщина: показатель посещения на уровне 51%;

показатель посещения на уровне 51%; Доверие: в зал приходили 56% представителей;

в зал приходили 56% представителей; Голос: на заседаниях регистрировались 58% нардепов;

на заседаниях регистрировались 58% нардепов; Слуга народа: показатель — 62%;

показатель — 62%; ЕС: чаще всего появлялись на заседаниях — 63%.

В то же время 4 сессия стала наименее продуктивной за время работы нового состава Рады.

Это связано с выборами и сложной ситуацией с коронавирусом.

Парламентарии работали всего 28 сессионных дней.

Главные молчуны Рады

КИУ назвал также главных молчунов Рады, которые в течение 2020 года ни разу не выступили в сессионном зале.

Больше всего молчаливых депутатов среди членов фракций Слуга народа и ОПЗЖ.

Подробнее о заседаниях Верховной Рады читайте на Фактах ICTV.

Источник: Комитет избирателей Украины

Фото: Верховная Рада