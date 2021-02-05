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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубнік |

Названы главные прогульщики Рады во время 4 сессии

В течение работы 4 сессии Верховной Рады Украины, которая длилась с сентября 2020-го по январь 2021 года, народные депутаты ряда политических сил регулярно прогуливали пленарные заседания.

Верховна Рада

По данным Комитета избирателей Украины, чаще всего на заседаниях не являлись члены группы За будущее, лучший показатель посещаемости в ЕС.

Нардепы из каких политсил чаще всего прогуливали:

  • За будущее: в течении сессии регистрировались лишь 36% депутатов;
  • ОПЗЖ: заседания посещали 40% членов;
  • Батькивщина: показатель посещения на уровне 51%;
  • Доверие: в зал приходили 56% представителей;
  • Голос: на заседаниях регистрировались 58% нардепов;
  • Слуга народа: показатель — 62%;
  • ЕС: чаще всего появлялись на заседаниях — 63%.

В то же время 4 сессия стала наименее продуктивной за время работы нового состава Рады.

Это связано с выборами и сложной ситуацией с коронавирусом.

Парламентарии работали всего 28 сессионных дней.

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Главные молчуны Рады

КИУ назвал также главных молчунов Рады, которые в течение 2020 года ни разу не выступили в сессионном зале.

Больше всего молчаливых депутатов среди членов фракций Слуга народа и ОПЗЖ.

Подробнее о заседаниях Верховной Рады читайте на Фактах ICTV.

Источник: Комитет избирателей Украины

Фото: Верховная Рада

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