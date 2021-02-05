В течение работы 4 сессии Верховной Рады Украины, которая длилась с сентября 2020-го по январь 2021 года, народные депутаты ряда политических сил регулярно прогуливали пленарные заседания.
По данным Комитета избирателей Украины, чаще всего на заседаниях не являлись члены группы За будущее, лучший показатель посещаемости в ЕС.
Нардепы из каких политсил чаще всего прогуливали:
- За будущее: в течении сессии регистрировались лишь 36% депутатов;
- ОПЗЖ: заседания посещали 40% членов;
- Батькивщина: показатель посещения на уровне 51%;
- Доверие: в зал приходили 56% представителей;
- Голос: на заседаниях регистрировались 58% нардепов;
- Слуга народа: показатель — 62%;
- ЕС: чаще всего появлялись на заседаниях — 63%.
В то же время 4 сессия стала наименее продуктивной за время работы нового состава Рады.
Это связано с выборами и сложной ситуацией с коронавирусом.
Парламентарии работали всего 28 сессионных дней.
Главные молчуны Рады
КИУ назвал также главных молчунов Рады, которые в течение 2020 года ни разу не выступили в сессионном зале.
Больше всего молчаливых депутатов среди членов фракций Слуга народа и ОПЗЖ.
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Источник: Комитет избирателей Украины
Фото: Верховная Рада