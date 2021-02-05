Протягом роботи 4 сесії Верховної Ради України, яка тривала із вересня 2020-ого до січня 2021 року, народні депутати низки політичних сил регулярно прогулювали пленарні засідання.

За данними Комітету виборців України, найчастіше на засіданнях не з’являлися члени групи За майбутнє, найкращий показник відвідуваності у ЄС.

Нардепи з яких політсил найчастіше прогулювали:

За майбутнє: упродовж сесії реєструвалося лише 36% депутатів;

упродовж сесії реєструвалося лише 36% депутатів; ОПЗЖ: засідання відвідували 40% членів;

засідання відвідували 40% членів; Батьківщина: показник відвідування на рівні 51%;

показник відвідування на рівні 51%; Довіра: до залу приходили 56% представників;

до залу приходили 56% представників; Голос: на засіданнях реєструвалося 58% нардепів;

на засіданнях реєструвалося 58% нардепів; Слуга народу: показник відвідувань – 62%;

показник відвідувань – 62%; ЄС: найчастіше з’являлися на засіданнях – 63%.

Водночас 4 сесія стала найменш продуктивною за час роботи нового складу Ради.

Це пов’язано з виборами та складною ситуацією з коронавірусом.

Парламентарі працювали лише 28 сесійних днів.

Головні мовчуни Ради

КВУ назвав також головних мовчунів Ради, які протягом 2020 року жодного разу не виступили у сесійному залі.

Найбільше мовчазних депутатів серед членів фракцій Слуга народу та ОПЗЖ.

Детальніше про засідання Верховної Ради читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Комітет виборців України

Фото: Верховна Рада