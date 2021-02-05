Общие условия адаптивного карантина станут мягче — Степанов

Общие условия адаптивного карантина в Украине, который правительство намерено ввести до 30 апреля, будут более мягкими.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время встречи с членами Европейской бизнес-ассоциации.

— Мы уже разработали соответствующий нормативный акт, которым регламентируются в дальнейшем все карантинные ограничения. Карантин планируем продолжать до 30 апреля, также будут общие условия, которые будут мягче, чем сейчас, — сказал он.

По словам Степанова, условия смягчают исходя из сегодняшней ситуации.

Глава министерства также добавил, что красный уровень карантина может быть введен на территории того или иного региона, если сразу два показателя превышают норму.

По словам Степанова, главная цель — чтобы не было коллапса медицинской системы. Министр также добавил, что общественный транспорт не будут закрывать.

Правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но, скорее всего, он будет действовать и после этой даты.

Усиление или ослабление карантина может быть в зависимости от распространения новых штаммов коронавируса в мире.

Однако премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что в этом году удастся победить Covid-19, а апрель должен быть показателем, куда идти дальше.