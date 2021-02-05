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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Загальні умови адаптивного карантину будуть м’якшими — Степанов

Загальні умови адаптивного карантину в Україні, який уряд має намір ввести до 30 квітня, будуть більш м’якими.

максим степанов

Про це заявив міністр охорони здоров`я Максим Степанов під час зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації.

– Ми вже розробили відповідний нормативний акт, яким регламентуються надалі всі карантинні обмеження. Карантин плануємо продовжувати до 30 квітня, також будуть загальні умови, які будуть м’якші, ніж наразі, – сказав він.

За словами Степанова, умови пом’якшують виходячи з сьогоднішньої ситуації.

Очільник міністерства також додав, що червоний рівень карантину може бути введений на території того чи іншого регіону, якщо відразу два показники перевищують норму.

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За словами Степанова, головна мета – щоб не було колапсу медичної системи. Міністр також додав, що громадський транспорт не закриватимуть.

Уряд продовжуватиме карантин до 30 квітня, але, найімовірніше, він буде діяти і після цієї дати.

Посилення або послаблення карантину може бути залежно від розповсюдження нових штамів коронавірусу в світі.

Однак прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що цьогоріч вдасться перемогти Covid-19, а квітень повинен бути показником, куди рухатися далі.

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