Правительство будет продлевать карантин до 30 апреля, но, скорее всего, он будет действовать и после этой даты.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Мы будем продлевать карантин до 30 апреля. Это скорее всего не конечная дата, когда карантин будет завершен. Его будут продлевать в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным, — объяснил глава правительства во время мероприятия Глобальный обзор экономики Украины.

Также Денис Шмыгаль заметил, что усиление или ослабление карантина может быть в зависимости от распространения новых штаммов коронавируса в мире.

Однако он надеется, что в этом году удастся победить Covid-19, а апрель должен быть показателем, куда двигаться дальше.

Карантин в Украине

Сейчас карантин в Украине действует до 28 февраля, поэтому на всей территории установлены ограничения оранжевой зоны.

Среди прочего, до конца месяца запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек, плановые госпитализации, перевозки пассажиров общественным транспортом в количестве большем, чем число мест для сидения, пребывание в общественных местах и ​​транспорте без маски.

Однако накануне Денис Шмыгаль уже заявлял, что Украина вернется к модели адаптивного карантина.

То есть в ближайшие дни Кабмин примет решение об установлении в регионах различных уровней эпидемической опасности — зеленого, желтого, оранжевого и красного.