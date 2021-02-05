В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в том или ином населенном пункте или регионе Украины будут вводиться локальные ограничительные меры. Возможна и красная зона карантина.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 5 февраля заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— В зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут вводиться локальные ограничения, — уточнил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, по его информации, не исключены и ограничения, характерные для красной зоны. Их могут вводить в тех регионах, где ситуация с коронавирусом будет резко ухудшаться: за последние 7 дней будет расти количество госпитализированных на более чем 50% или же 65% коек с кислородом будут переполнены.

Карантин в Украине

В украинском правительстве заговорили об очередном продлении карантина.

В этот раз действие ограничений могут продлить до 30 апреля 2021 года, но рассматриваются и другие варианты.

Подробнее о продлении карантина в Украине читайте в материале на сайте Факты ICTV.