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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Карантин в Украине: при каком условии будут вводить красную зону

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в том или ином населенном пункте или регионе Украины будут вводиться локальные ограничительные меры. Возможна и красная зона карантина.

Коронавірус, карантин

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 5 февраля заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

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— В зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут вводиться локальные ограничения, — уточнил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, по его информации, не исключены и ограничения, характерные для красной зоны. Их могут вводить в тех регионах, где ситуация с коронавирусом будет резко ухудшаться: за последние 7 дней будет расти количество госпитализированных на более чем 50% или же 65% коек с кислородом будут переполнены.

Карантин в Украине

В украинском правительстве заговорили об очередном продлении карантина.

В этот раз действие ограничений могут продлить до 30 апреля 2021 года, но рассматриваются и другие варианты.

Подробнее о продлении карантина в Украине читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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