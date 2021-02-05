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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Заседание Верховной Рады 5 февраля: онлайн-трансляция

5 февраля пройдет очередное заседание Верховной Рады IX созыва. На повестке дня у депутатов ряд важных вопросов.

Верховная рада

В первом чтении парламентарии будут голосовать за изменения в законы О государственной службе и О Национальной гвардии.

В первом чтении рассмотрят президентский законопроект О судоустройстве и статусе судей.

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Также для принятия решений есть два президентских законопроекта об изменениях в Конституцию.

Во втором чтении депутаты рассмотрят внесение изменений в законы О высшем образовании и О Антимонопольном комитете.

Также запланировано рассмотрение возможных изменений в ряд кодексов Украины.

Также несколько вопросов будут касаться правил дорожного движения.

Электронные паспорта

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4355, который разрешит украинцам использовать цифровые паспорта наравне с бумажными.

В случае его принятия во втором чтении гражданам, имеющим цифровой паспорт в приложении Дія, не смогут отказать и не принять документ в электронном виде.

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