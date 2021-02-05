5 февраля пройдет очередное заседание Верховной Рады IX созыва. На повестке дня у депутатов ряд важных вопросов.
В первом чтении парламентарии будут голосовать за изменения в законы О государственной службе и О Национальной гвардии.
В первом чтении рассмотрят президентский законопроект О судоустройстве и статусе судей.
Также для принятия решений есть два президентских законопроекта об изменениях в Конституцию.
Во втором чтении депутаты рассмотрят внесение изменений в законы О высшем образовании и О Антимонопольном комитете.
Также запланировано рассмотрение возможных изменений в ряд кодексов Украины.
Также несколько вопросов будут касаться правил дорожного движения.
Электронные паспорта
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4355, который разрешит украинцам использовать цифровые паспорта наравне с бумажными.
В случае его принятия во втором чтении гражданам, имеющим цифровой паспорт в приложении Дія, не смогут отказать и не принять документ в электронном виде.