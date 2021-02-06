Нацгвардия получит 10 новых вертолетов Airbus H225

Национальная гвардия Украины в течение 2021 и 2022 годов получит десять вертолетов типа H225 в рамках реализации контракта с компанией Airbus Helicopters.

— В соответствии с соглашением между украинским и французским правительствами, компания Airbus Helicopters и ГП Украинское авиационно-транспортное предприятие Хорив-АВИА подписали контракт о поставке в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для нужд Нацгвардии, — говорится в сообщении на сайте МВД.

Во время официальной встречи представители Нацгвардии и Airbus Helicopters рассмотрели вопрос поставки шести воздушных судов в 2021 году.

Также было достигнуто соглашение об отправке двух имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters для модернизации и их доукомплектования.

Эти вертолеты оснащены двумя мощными двигателями Makila 2A, современной авионикой, новейшими системами управления полетом, системой автоматического пилотирования, системами десантирования личного состава, поиска и спасения, которые значительно снижают нагрузку на пилотов и повышают уровень выполнения задач и обеспечения безопасности полетов.

В период 2018-2019 годов компания Airbus Helicopters осуществила поставку двух вертолетов. Тогда же представители компании научили два экипажа НГУ и часть инженерно-технического состава (на территории Франции, Шотландии и Германии) для обеспечения обслуживания и эксплуатации вертолетов.

1 декабря 2020 года Вооруженные силы Украины получили модернизированные БТР с современным оборудованием. Четыре БТР-80 прошли капитальный ремонт и частичную модернизацию на Киевском бронетанковом заводе.