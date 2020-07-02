ВСУ получили партию БТР-4Е — впервые с украинским пулеметами

Партию из четырех бронетранспортеров БТР-4Е от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению передали Вооруженным силам Украины.
Бронетранспортеры впервые получили пулеметы производства киевского государственного предприятия Маяк.
Харьковское бюро выполнило уже 80% заказа Минобороны на данные типы бронемашин. Они должны передать 45 БТР-4Е.
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Катера для ВМС ВСУ
Украина хочет приобрести у США патрульные катера Mark VI. 17 июня Госдепартамент США ответил на такую просьбу согласием. Их могут передать за следующие пять лет.
Катера используются для патрулирования прибрежных и речных зон. На них можно десантироваться в малодоступных прибрежных зонах.
Финансирование такой покупки может быть, как за счет бюджета Украины, так и как военно-техническая помощь от американского правительства.
Источник: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром