Партию из четырех бронетранспортеров БТР-4Е от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению передали Вооруженным силам Украины.

Бронетранспортеры впервые получили пулеметы производства киевского государственного предприятия Маяк.

Харьковское бюро выполнило уже 80% заказа Минобороны на данные типы бронемашин. Они должны передать 45 БТР-4Е.

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ВСУ получили партию БТР-4Е — впервые с украинским пулеметами / 4 фотографии

Катера для ВМС ВСУ

Украина хочет приобрести у США патрульные катера Mark VI. 17 июня Госдепартамент США ответил на такую просьбу согласием. Их могут передать за следующие пять лет.

Катера используются для патрулирования прибрежных и речных зон. На них можно десантироваться в малодоступных прибрежных зонах.

Финансирование такой покупки может быть, как за счет бюджета Украины, так и как военно-техническая помощь от американского правительства.

Источник: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром