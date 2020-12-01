ВСУ получили модернизированные БТР с современным оборудованием

Новое навигационное оборудование, приборы радиационной разведки, современные средства связи и новые колеса — украинские военные получили четыре БТР-80, прошедших капитальный ремонт и частичную модернизацию на Киевском бронетанковом заводе.

Предприятие Укроборонпрома успешно завершило свои контрактные обязательства и передало государственному заказчику партию бронетранспортеров.

— Наши специалисты провели капитальный ремонт машин с существенным восстановлением корпусов, возобновили работу всех агрегатов и узлов, а также выполнили частичную модернизацию, — рассказал директор завода Владимир Синявский.

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По его словам, все оборудование — украинского производства.

Киевский бронетанковый завод специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения.

Испытания авиационных ракет РС-80

В октябре Укроборонпром провел успешные испытания авиационных ракет РС-80. Партия была изготовлена по заказу Министерства обороны.

В компании заявляют о высокой эффективности таких боеприпасов и ожидают увеличения объемов государственного заказа.

Источник: Укроборонпром