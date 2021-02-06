Нацгвардія отримає 10 нових гелікоптерів Airbus H225

Національна гвардія України протягом 2021 та 2022 років отримає десять вертольотів типу H225 у межах реалізації контракту з компанією Airbus Helicopters.

— Відповідно до угоди між українським і французьким урядами, компанія Airbus Helicopters і ДП Українське авіаційно-транспортне підприємство Хорив-АВІА підписали контракт про постачання протягом 2018-2022 років 12 вертольотів типу H225 для потреб Нацгвардії, – йдеться у повідомленні на сайті МВС.

Під час офіційної зустрічі представники Нацгвардії та Airbus Helicopters розглянули питання поставки шести повітряних суден у 2021 році.

Також було досягнуто згоди про відправлення двох наявних в НГУ вертольотів на підприємства компанії Airbus Helicopters для модернізації та їхнього доукомплектування.

Ці гелікоптери оснащені двома потужними двигунами Makila 2A, сучасною авіонікою, новітніми системами керування польотом, системою автоматичного пілотування, системами десантування особового складу, пошуку та рятування, які значно знижують навантаження на пілотів та підвищують рівень виконання завдань і забезпечення безпеки польотів.

У період 2018-2019 років компанія Airbus Helicopters здійснила поставку двох гелікоптерів. Тоді ж представники компанії навчили два екіпажі НГУ та частину інженерно-технічного складу (на території Франції, Шотландії та Німеччини) для забезпечення обслуговування та експлуатації вертольотів.

1 грудня 2020 року Збройні сили України отримали модернізовані БТР з сучасним обладнанням. Чотири БТР-80 пройшли капітальний ремонт та часткову модернізацію на Київському бронетанковому заводі.