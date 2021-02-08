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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Ілона Рожко |

Иностранных инвесторов не интересуют IT-компании с ФЛП — юрист

Иностранные инвесторы опасаются вкладывать деньги в украинские IT-компании, работающие по ФЛП-моделям. Такое мнение озвучил юрист Александр Мельник на встрече Министерства цифровой трансформации Украины с HR-специалистами IT-компаний.

it-галузь

Технически, ФЛП — подрядчики, а не сотрудники компании. Большое количество таких подрядчиков становится важным фактором для отказа инвестора покупать компанию или ее часть.

— Для инвесторов подрядчик не является активом компании, — объясняет Мельник. — Когда потенциальный покупатель осознает, что из 700 работников IT-компании 680 являются независимыми подрядчиками по гражданским договорам, он этого вообще не понимает, поэтому денег в проект не вкладывает.

4 февраля заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков встретился с HR-специалистами IT-компаний. Предметом встречи стало обсуждение модернизации трудового законодательства в IT.

В частности, речь шла о введении GIG-контрактов — новой модели взаимодействия между будущими резидентами Дия Сити и их наемными работниками.

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GIG-контракты сочетают в себе компоненты фриланса и официального трудоустройства. Такие контракты, кроме обеспечения соцзащиты работникам IT-компаний, должны сделать украинские компании более прозрачными и понятными для потенциальных инвесторов.

В интервью изданию MC.Today Министр цифровой трансформации Михаил Федоров одной из главных целей Дия Сити назвал “легализовать трудовые отношения так, чтобы сотрудники не прятали за ФЛП, а оформляли на работу в компаниях”.

Фото: Depositphotos

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