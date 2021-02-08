Іноземні інвестори остерігаються вкладати гроші в українські ІТ-компанії, які працюють за ФОП-моделями. Таку думку озвучив юрист Олександр Мельник на зустрічі Міністерства цифрової трансформації України з HR-спеціалістами ІТ-компаній.

Технічно, ФОПи – підрядники, а не співробітники компанії. Велика кількість таких підрядників стає важливим чинником для відмови інвестора купувати компанію або її частку.

– Для інвесторів підрядник не є активом компанії, – пояснює Мельник. – Коли потенційний покупець усвідомлює, що з 700 працівників ІТ-компанії 680 є незалежними підрядниками по цивільних договорах, він цього взагалі не розуміє, тож грошей в проект не вкладає.

4 лютого заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков зустрівся з HR-спеціалістами IT-компаній. Предметом зустрічі стало обговорення модернізації трудового законодавства в ІТ.

Зокрема, йшлося про запроваження GIG-контрактів – нової моделі взаємодії між майбутніми резидентами Дія Сіту та їх найманими працівниками.

GIG-контракти поєднують у собі компоненти фрілансу та офіційного працевлаштування. Такі контракти, окрім гарантування соцзахисту працівникам ІТ-компаній, мають зробити українські компанії більш прозорими та зрозумілими для потенційних інвесторів.

В інтерв’ю виданню MC.Today Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров однією з головних цілей Дія Сіту назвав “легалізувати трудові відносини так, щоб співробітників не ховали за ФОП, а оформляли на роботу в компаніях”.