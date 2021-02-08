Народные депутаты хотят убрать с украинских дорог устаревшие автобусы, где не более 22 пассажирских места.

Над законопроектом сейчас работают в Комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС.

Что изменится для пассажиров, если парламент поддержит инициативу депутатов:

транспорт будет приспособленным для людей с инвалидностью и маломобильных;

в транспорте будут оборудованы средства оповещения об остановках для пассажиров с нарушениями зрения и слуха;

будут установлены GPS-трекеры, валидаторы и безналичные расчеты.

За организацию перевозки пассажиров будут отвечать местные власти. Они же будут определять цену и платить перевозчикам за километры, которые те обслужили. Кроме того, смогут штрафовать перевозчиков за невыполнение условий договора.

Перевозчики также будут иметь преимущества при условии принятия законопроекта. Они смогут планировать обновление автопарка, контролировать поступления и иметь гарантию, что получат возмещение за перевозку льготных категорий пассажиров.

Пассажарские перевозки в Киеве

Во время карантина изменили правила пассажирских перевозок в Киеве. В трамваи и троллейбусы можно зайти только через переднюю дверь. Другие входы заблокировали в депо. По этой причине многие киевляне не могут попасть в транспорт.

Источник: Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС