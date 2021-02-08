Народні депутати хочуть прибрати з українських доріг застарілі автобуси, де не більше 22 пасажирських місць.

Законопроект зараз опрацьовують у Комітеті з питань інтеграції України до ЄС.

Що зміниться для пасажирів, якщо парламент підтримає ініціативу депутатів:

транспорт буде пристосованим для людей з інвалідністю та маломобільних;

у транспорті будуть обладнані засоби оповіщення про зупинки для пасажирів із порушеннями зору та слуху;

будуть встановлені GPS-трекери, валідатори та безготівкові розрахунки.

За організацію перевезення пасажирів відповідатиме місцева влада. Вона ж визначатиме ціну та платитиме перевізникам за кілометри, які ті обслужили. Крім того, накладатиме штрафи на перевізників за невиконання умов договору.

Перевізники також матимуть переваги після ухвалення законопроекту. Вони зможуть планувати оновлення автопарку, контролюватимуть надходження та матимуть гарантію, що отримають відшкодування за перевезення пільгових категорій пасажирів.

Перевезення пасажирів у Києві

Під час карантину змінили правила перевезення пасажирів у Києві. До трамваїв та тролейбусів можна зайти лише через передні двері. Інші входи заблокували в депо. Через це багато киян не можуть потрапити до транспорту.

Джерело: Комітет із питань інтеграції України до ЄС