Транспорт не для всіх: чому пасажирів вибірково впускають до салону

Українці скаржаться, що до трамваїв та тролейбусів можна зайти лише через передні двері.

Чиновники запевняють, що таке рішення – тимчасове на період карантину, щоб контролювати кількість пасажирів у салоні. Переконують: за потреби водії відчиняють середні двері. Однак люди іншої думки.

Киянка Анна мало не залишилася на зупинці, коли поверталась додому з чоловіком та дитиною у візочку.

За її словами, водій пропускав пасажирів лише через передні двері. Тож, щоб зайти всередину, довелося швидко складати візочок. Аби не чоловік, запевняє Анна, вони могли б не зайти до салону.

Киянка певна: такі дії порушують права людей з обмеженими можливостями пересування. Крім того, суперечать правилам техніки безпеки. У разі аварії люди не зможуть екстрено евакуюватися через заблоковані двері.

Через водіїв, які не відчиняють жодні двері, окрім передніх, понад годину не міг виїхати з вокзалу й Віталій. Його з тачкою до салону не впустили. Порадили викликати вантажне таксі.

А от водій Володимир залюбки б відчинив двері за потреби, але цього зробити не може, бо всі, окрім передніх, заблокували в депо.

Водії певні: пропускати пасажирів через середні двері – безпечніше як для водія, так і для самих людей. Тому написали звернення до керівництва з проханням дозволити відчиняти всі двері, як це роблять у метро, на лінії швидкісного трамваю чи в приватних маршрутках.

У Харкові роздаватимуть маски в транспорті

У Харкові в січні вирішили безкоштовно роздавати маски в транспорті особам, які належать до пільгових груп.

Запропонував закупити засоби захисту в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов.

Якщо людина забуде маску, отримати її зможе у водія. Інакше пасажира оштрафує поліція.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.