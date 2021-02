Twitter верифицировал аккаунт МИД России в Крыму — реакция Украины

Соцсеть Twitter признала официальным профиль незаконного отделения Министерства иностранных дел России в оккупированном Крыму.

Украина уже отреагировала на верификацию и требует заблокировать аккаунт.

Так, у Twitter-аккаунта российского МИД в Крыму появилась синяя отметка, что свидетельствует о его верификации.

Официальный Киев уже отреагировал на действия Twitter. В частности, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт так называемого представительства Министерства иностранных дел России в Крыму.

In addition 2 our previous calls we reiterate that it is absolutely unacceptable to give so called ????????MFA in ????????#Crimea a verified check mark while the Int’l community incl. the majority of UN member-states clearly say #CrimeaIsUkraine. @Twitter must block that account immediately! pic.twitter.com/Bv3sYSEbTV

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) February 8, 2021