Twitter верифицировал аккаунт МИД России в Крыму — реакция Украины

Соцсеть Twitter признала официальным профиль незаконного отделения Министерства иностранных дел России в оккупированном Крыму.

Украина уже отреагировала на верификацию и требует заблокировать аккаунт.

Так, у Twitter-аккаунта российского МИД в Крыму появилась синяя отметка, что свидетельствует о его верификации.

Официальный Киев уже отреагировал на действия Twitter. В частности, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт так называемого представительства Министерства иностранных дел России в Крыму.

— Это абсолютно неприемлемо — давать так называемому российскому МИД в украинском Крыму галочку верификации, в то время как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым — это Украина. Twitter должен немедленно заблокировать этот аккаунт.

In addition 2 our previous calls we reiterate that it is absolutely unacceptable to give so called ????????MFA in ????????#Crimea a verified check mark while the Int’l community incl. the majority of UN member-states clearly say #CrimeaIsUkraine. @Twitter must block that account immediately! pic.twitter.com/Bv3sYSEbTV — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) February 8, 2021

Пользователи соцсети активно начали выступать против верификации. Они начали флешмоб с хештегов вроде #TwitterSupportsTerorrism и #CrimeaIsUkraine.

Аккаунт МИД России в Крыму появился в Twitter еще в марте 2015 года.

В России обозначили на карте крымские города территорией РФ

На днях российское BBC опубликовало интерактивную карту, где среди городов, поддержавших российского оппозиционера Алексея Навального, Симфереполь и Севастополь обозначили территорией РФ.

В свою очередь спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Севастополь и Симферополь никогда не были городами России, а Крым не аннексирован, а оккупирован.