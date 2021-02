Twitter верифікував акаунт МЗС Росії у Криму – реакція України

Соцмережа Twitter визнала офіційним профіль незаконного відділення Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Криму.

Україна вже відреагувала на верифікацию і вимагає заблокувати цей акаунт.

Так, біля Twitter-акаунта російського МЗС в Криму з’явилася синя позначка, що свідчить про його верифікацію.

Офіційний Київ вже відреагував на дії Twitter. Зокрема, заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що Україна вимагає заблокувати Twitter-аккаунт так званого представництва Міністерства закордонних справ Росії в Криму.

In addition 2 our previous calls we reiterate that it is absolutely unacceptable to give so called ????????MFA in ????????#Crimea a verified check mark while the Int’l community incl. the majority of UN member-states clearly say #CrimeaIsUkraine. @Twitter must block that account immediately! pic.twitter.com/Bv3sYSEbTV

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) February 8, 2021