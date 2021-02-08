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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

Twitter верифікував акаунт МЗС Росії у Криму – реакція України

Соцмережа Twitter визнала офіційним профіль незаконного відділення Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Криму.

МЗС РФ у Криму

Україна вже відреагувала на верифікацию і вимагає заблокувати цей акаунт.

Так, біля Twitter-акаунта російського МЗС в Криму з’явилася синя позначка, що свідчить про його верифікацію.

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Офіційний Київ вже відреагував на дії Twitter. Зокрема, заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що Україна вимагає заблокувати Twitter-аккаунт так званого представництва Міністерства закордонних справ Росії в Криму.

– Це абсолютно неприйнятно – давати так званому російському МЗС в українському Криму галочку верифікації, в той час як міжнародне співтовариство, включаючи більшість країн-членів ООН, чітко говорять, що Крим – це Україна. Twitter повинен негайно заблокувати цей аккаунт.

Користувачі соцмережі почали активно виступати проти верифікації та розпочали флешмоб із хештегів на кшталт #TwitterSupportsTerorrism і #CrimeaIsUkraine.

Акаунт МЗС Росії у Криму з’явився у Twitter ще в березні 2015 року.

У Росії позначили на карті кримські міста територією РФ

Днями російське BBC опублікувало інтерактивну карту, де серед міст, котрі підтримали російського опозиціонера Олексія Навального, Сімфереполь та Севастополь позначили територією РФ.

Натомість спікер міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії, а Крим не анексований, а окупований.

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