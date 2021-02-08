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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Украина получит от Германии €13,1 млн на борьбу с последствиями Covid-19

Германия предоставит Украине €13,1 млн для борьбы с коронавирусом и преодоления последствий пандемии.

Украина получит от Германии €13,1 млн на борьбу с последствиями Covid-19

В частности, средства пойдут на модернизацию больниц, закупку медицинского оборудования и оборудования для амбулаторной диагностики и лечения Covid-19, последствий болезни на территории Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, а также на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей.

Средства будут выделяться в течение трех лет.

Кроме того, Германия выделит еще €23,4 млн в пределах двух дополнительных соглашений. Из них €9 млн пойдут на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц и улучшения инфраструктуры в общинах, которые их принимают.

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Второй грант в размере €14,45 млн будут направлены на улучшение условий оказания медицинской помощи. Новое оборудование появится как минимум в 40 больницах в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

В январе этого года Европейский Союз утвердил предоставление гуманитарной помощи ряду стран для преодоления последствий пандемии.

Из €1,4 млрд €28 млн планируют направить на финансирование проектов в Украине, на Западных Балканах и на Кавказе.

Источник: МинВОТ

Фото: Pixabay

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