9 февраля 2021 года криптовалюта биткоин продолжает устанавливать рекорды, по состоянию на 2.15 его стоимость поднялась выше отметки $47 тыс.

Ближе к утру его цена была на уровне $45-46 тыс.

Биткоин начался резко расти с 15.00 8 февраля, до этого времени его стоимость была на уровне $38-38 тыс.

Но после 15.00 он резко преодолел отметку $43 тыс., в течение следующего часа цена несколько раз поднималась выше $44 тыс.

Ближе к ночи биткоин продолжил расти, преодолевая отметки $45 тыс. и $46 тыс.

Курс биткоина

О криптовалюте биткоин активно заговорили осень 2020 года, когда ее курс резко начал расти. Это процесс продолжился в декабре 2020-ого, январе и феврале 2021 года.

В январе 2021 года стоимость биткоина несколько раз преодолевала отметку $40 тыс.

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Источник: Coindesk