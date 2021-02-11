Народные депутаты от Слуги народа на заседании фракции в понедельник, 15 февраля, окончательно решат вопрос о выдвижении Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра — министра энергетики третий раз.

Об этом на брифинге сказал председатель партии Александр Корниенко.

— В понедельник мы это поймем после заседания фракции. Если фракция снова будет готова внести представление к премьер-министру, как это по Конституции мы должны делать, то, соответственно, будет внесено представление. Премьер-министр его вернет в Верховную Раду и будет тогда Рада планировать голосования, — отметил он.

Корниенко добавил, что сейчас этот вопрос еще обсуждается, и на заседании фракции депутаты примут окончательное решение.

28 января Верховная Рада не поддержала назначение Юрия Витренко вице-премьером и министром по вопросам энергетики. За соответствующее решение проголосовали только 204 нардепа.

В декабре прошлого года Юрия Витренко уже рекомендовали назначить первым вице-премьером Украины. Однако тогда не хватило голосов в Верховной Раде.