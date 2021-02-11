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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Слуга народа в понедельник решит, выдвигать ли Витренко в третий раз

Народные депутаты от Слуги народа на заседании фракции в понедельник, 15 февраля, окончательно решат вопрос о выдвижении Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра — министра энергетики третий раз.

Юрій Вітренко

Об этом на брифинге сказал председатель партии Александр Корниенко.

— В понедельник мы это поймем после заседания фракции. Если фракция снова будет готова внести представление к премьер-министру, как это по Конституции мы должны делать, то, соответственно, будет внесено представление.

Премьер-министр его вернет в Верховную Раду и будет тогда Рада планировать голосования, — отметил он.

Корниенко добавил, что сейчас этот вопрос еще обсуждается, и на заседании фракции депутаты примут окончательное решение.

28 января Верховная Рада не поддержала назначение Юрия Витренко вице-премьером и министром по вопросам энергетики. За соответствующее решение проголосовали только 204 нардепа.

В декабре прошлого года Юрия Витренко уже рекомендовали назначить первым вице-премьером Украины. Однако тогда не хватило голосов в Верховной Раде.

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