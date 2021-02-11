Народні депутати від Слуги народу на засіданні фракції в понеділок, 15 лютого, остаточно вирішать питання щодо висування Юрія Вітренка на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра енергетики втретє.
Про це на брифінгу сказав голова партії Олександр Корнієнко.
– У понеділок ми це зрозуміємо після засідання фракції. Якщо фракція знову буде готова внести подання до прем’єр-міністра, як це за Конституцією ми маємо робити, то, відповідно, буде внесено подання.
Прем’єр-міністр його поверне до Верховної Ради і буде тоді Рада планувати голосування, – зазначив він.
Корнієнко додав, що наразі це питання ще обговорюється, і на засіданні фракції депутати ухвалять остаточне рішення.
28 січня Верховна Рада не підтримала призначення Юрія Вітренка віце-прем’єром і міністром з питань енергетики. За відповідне рішення проголосували тільки 204 нардепи.
У грудні минулого року Юрія Вітренка вже рекомендували призначити першим віце-прем’єром України. Однак тоді не вистачило голосів у Верховній Раді.