Народні депутати від Слуги народу на засіданні фракції в понеділок, 15 лютого, остаточно вирішать питання щодо висування Юрія Вітренка на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра енергетики втретє.

Про це на брифінгу сказав голова партії Олександр Корнієнко.

– У понеділок ми це зрозуміємо після засідання фракції. Якщо фракція знову буде готова внести подання до прем’єр-міністра, як це за Конституцією ми маємо робити, то, відповідно, буде внесено подання.

Прем’єр-міністр його поверне до Верховної Ради і буде тоді Рада планувати голосування, – зазначив він.