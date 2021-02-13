Ключевой партнер на Ближнем Востоке: Зеленский об экономическом сотрудничестве с ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты — один из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке, поэтому углубление сотрудничества имеет большое значение в отношениях между государствами.

Об этом в интервью одному из информагентств ОАЭ заявил президент Владимир Зеленский.

14-15 февраля президент будет находиться с официальным визитом в Эмиратах вместе с первой леди Елена Зеленская.

— Уже сейчас я могу охарактеризовать отношения между Украиной и ОАЭ как достаточно динамичные и имеющие стабильную тенденцию к развитию. Свидетельством этого являются экономические показатели, в частности двустороннего товарооборота, состояние договорно-правовой базы (более 30 двусторонних соглашений), культурно-гуманитарное сотрудничество, — заявил Зеленский.

Президент Украины положительно оценил помощь ОАЭ во время карантина. Речь идет о эмиратском самолете, так вовремя доставил гуманитарную помощь для противостояния коронавируса в Украине.

Отдельно Владимир Зеленский поприветствовал нормализацию отношений между ОАЭ и Израилем, назвав ее “историческим шагом”.

Экономические связи Украина — ОАЭ

В 2019 году общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Эмиратами в 2019 году составил $1 млрд 65 млн.

Всего на территории ОАЭ работают более 200 украинских компаний.

Главные экспортные позиции Украины в ОАЭ — это продукция агропромышленного комплекса и металлургии.

Как заявил Владимир Зеленский, Украина готова перенимать передовой опыт ОАЭ в области искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и развития инфраструктуры.