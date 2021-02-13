Ключовий партнер на Близькому Сході: Зеленський про економічну співпрацю з ОАЕ

Об’єднані Арабські Емірати – це один з ключових партнерів України на Близькому Сході, тому поглиблення співпраці має велике значення у відносинах між державами.

Про це в інтерв’ю одному із інформагентств ОАЕ заявив президент Володимир Зеленський.

14-15 лютого президент перебуватиме з офіційним візитом в Еміратах разом із першою леді Оленою Зеленською.

– Уже зараз я можу охарактеризувати відносини між Україною та ОАЕ як досить динамічні й такі, що мають стабільну тенденцію до стрімкого розвитку. Свідченням цього є економічні показники, зокрема двостороннього товарообігу, стан договірно-правової бази (понад 30 двосторонніх угод), культурно-гуманітарне співробітництво, – заявив Зеленський.

Президент України схвально оцінив допомогу ОАЕ під час карантину. Йдеться про еміратський літак, який так вчасно доправив дружню гуманітарну допомогу для протистояння коронавірусу в Україні.

Окремо Володимир Зеленський привітав нормалізацію відносин між ОАЕ та Ізраїлем, назвавши її “історичним кроком”.

Економічні зв’язки Україна – ОАЕ

У 2019 році загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною й Еміратами у 2019 році склав $1 млрд 65 млн.

Загалом на території ОАЕ працюють понад 200 українських компаній.

Головні експортні позиції України в ОАЕ – це продукція агропромислового комплексу та металургії.

Як заявив Володимир Зеленський, Україна готова переймати передовий досвід ОАЕ в галузі штучного інтелекту, відновлюваних джерел енергії та розвитку інфраструктури.