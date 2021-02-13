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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Зеленский с женой летит на два дня в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой с 14 до 15 февраля посетит Объединенные Арабские Эмираты.

Олена Зеленська

Глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Владимир Зеленский хочет обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров в ОАЭ президент Украины намерен подписать ряд двусторонних документов.

Первая леди Украины встретится с министром культуры и молодежи Нуро бинт Мухаммад Аль Каабе, представителями дирекции Дубайской оперы и тому подобное.

Визит Зеленского и послов G7 на Донбасс

11 февраля состоялся визит Владимира Зеленского и послов G7 на Донбасс.

Послы Германии, Франции, Канады, Великобритании, Швеции и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин намеревались проверить, как Украина выполняет обязательства переговорного процесса.

Источник: Офис президента

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