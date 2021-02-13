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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Ситуация на Донбассе: военный ВСУ подорвался на взрывчатке

На Донбассе за минувшие сутки российские наемники семь раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий ранен.

Донбас, ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия неподалеку Водяного, что на Приазовье.

Возле Павлополя военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

Российско-оккупационные войска дважды применили беспилотник и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил неподалеку Золотого-4.

Вблизи Новолуганского беспилотник противника пересек линию разграничения. Украинская сторона вовремя остановила аппарат с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Представителям ОБСЕ сообщили о фактах нарушения режима прекращения огня. На обстрел со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ.

С начала 13 февраля ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Представители Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировали 78 административных правонарушений. Подразделения полиции сводных отрядов проверили 4 643 транспортных средства и 4 117 человек.

Четырех человек доставляли в территориальные подразделения для проверки на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская на временно оккупированную территорию Украины проследовало 857 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 442 человека. В Новотроицком – 94 и 78 человек соответственно.

Погибли двое военных ВСУ

11 февраля в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военных ВСУ.

Один защитник Украины получил огнестрельное ранение неподалеку Зайцевого. От полученных ранений умер, когда его эвакуаировали в госпиталь.

Второй военный погиб в результате обстрела вблизи Новомихайловки.

Источник: Штаб ООС

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