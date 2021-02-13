На Донбассе за минувшие сутки российские наемники семь раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий ранен.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия неподалеку Водяного, что на Приазовье.

Возле Павлополя военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

Российско-оккупационные войска дважды применили беспилотник и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил неподалеку Золотого-4.

Вблизи Новолуганского беспилотник противника пересек линию разграничения. Украинская сторона вовремя остановила аппарат с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Представителям ОБСЕ сообщили о фактах нарушения режима прекращения огня. На обстрел со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ.

С начала 13 февраля ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Представители Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировали 78 административных правонарушений. Подразделения полиции сводных отрядов проверили 4 643 транспортных средства и 4 117 человек.

Четырех человек доставляли в территориальные подразделения для проверки на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская на временно оккупированную территорию Украины проследовало 857 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 442 человека. В Новотроицком – 94 и 78 человек соответственно.

Погибли двое военных ВСУ

11 февраля в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военных ВСУ.

Один защитник Украины получил огнестрельное ранение неподалеку Зайцевого. От полученных ранений умер, когда его эвакуаировали в госпиталь.

Второй военный погиб в результате обстрела вблизи Новомихайловки.