На Донбасі за минулу добу російські найманці сім разів порушували режим припинення вогню. Один український військовослужбовець поранений.

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

Біля Павлополя військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Його оперативно доправили до лікувального закладу, де надають необхідну медичну допомогу.

Російсько-окупаційні війська двічі застосували безпілотник і скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил неподалік Золотого-4.

Поблизу Новолуганського безпілотник противника перетнув лінію розмежування. Українська сторона вчасно зупинила апарат із допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Представників ОБСЄ сповістили про факти порушення режиму припинення вогню. На обстріли з боку противника українські воїни давали адекватну відповідь.

Від початку 13 лютого ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Представники Національної поліції України зі складу Об’єднаних сил протягом минулої доби зафіксували 78 адміністративних правопорушень. Підрозділи поліції зведених загонів перевірили 4 643 транспортних засоби та 4 117 осіб.

Чотирьох осіб доставляли до територіальних підрозділів для перевірки на причетність до збройних формувань Російської Федерації.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду Станиця Луганська на тимчасово окуповану територію України прослідувало 857 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 442 особи. У Новотроїцькому – 94 і 78 осіб відповідно.

Загинули двоє військових ЗСУ

11 лютого у районі проведення операції Об’єднаних сил загинули двоє військових ЗСУ.

Один захисник України отримав вогнепальне поранення неподалік Зайцевого. Від отриманих поранень помер, коли його евакуювали до шпиталю.

Другий військовий загинув внаслідок обстрілу поблизу Новомихайлівки.