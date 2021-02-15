Кабмин принял изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов. Речь идет о программе Доступная ипотека под 7%.

Чиновники приняли постановление, которое исключает определение категорий лиц, которые могут стать заемщиками. Теперь, чтобы стать участником программы Доступная ипотека под 7%, необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

Кроме того, Кабмин отменил требование об обеспечении жильем на уровне 13,65 кв. м на одного члена семьи.

— Постановлением также внесли ряд технических правок, предложенных банковским сообществом, — рассказал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Кто может получить ипотеку под 7%

Сейчас стать участником программы Доступная ипотека могут любые граждане, не имеющие в собственности или собственности семьи недвижимости или действующих договоров по финансированию строительства жилья.

Также увеличивается максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи с 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней зарплаты в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

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