Ипотека в Украине под 7%: условия программы и кто сможет взять кредит

Главная задача доступной ипотеки — развитие строительства нового жилья. Поэтому кредиты под 7% решили вводить параллельно с действующей программой бизнес-кредитования 5-7-9% за счет Фонда развития предпринимательства.

По словам министра финансов Сергея Марченко, ключевыми маркерами программы являются ставка под 7% годовых, максимальная сумма ипотеки в размере 2 млн грн, срок предоставления кредита — до 20 лет, первоначальный взнос — 15% стоимости. Также есть определенная нормативная площадь с учетом количества членов семьи.

Кроме того, министр напомнил, что воспользоваться новой программой прежде всего смогут внутренне перемещенные лица, педагоги, медики, работники бюджетной сферы, молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, жители общежитий и аварийных домов.

Однако в дальнейшем правительство планирует отказаться от категорийности и предоставить всем гражданам возможность воспользоваться доступной ипотекой.

Ипотека в Украине

В январе этого года Кабмин утвердил постановление по удешевлению ипотечных кредитов с 10% до 7%. Программа начнет работать с 1 марта.

Отныне Фонд развития предпринимательства сможет компенсировать процентную ставку по ипотечным кредитам до 7%. Но это будет касаться только тех кредитов, которые граждане берут в гривне, и на жилье, построенное не ранее 2015 года.