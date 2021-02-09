В Украине анонсировали в первой половине 2021 года новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.
— У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%, — заявил Шмыгаль.
Над этой программой правительство работает в коллаборации с Национальным банком Украины.
Премьер отметил, что с марта этого года заработает программа Доступная ипотека, которая упрощает доступ к ипотеке и предлагает ставку до 7%.
— Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше, — заявил Денис Шмыгаль.
Восстановление экономики в 2021 году
В Украине и далее планируют продолжать медицинскую реформу, а также в рамках плана по восстановлению экономики страны будут проведены малая и большая приватизации через систему ProZorro.
Всеукраинский форум Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы — это один из 30 форумов, которые приурочены к празднованию Дня независимости Украины. Форум призван установить диалог между властью, мировыми лидерами и гражданами страны, чтобы найти решения главных проблем, в частности речь идет о пандемии коронавируса, войне на Донбассе, судебной реформе и т.д.