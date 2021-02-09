В Украине анонсировали в первой половине 2021 года новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

— У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%, — заявил Шмыгаль.

Над этой программой правительство работает в коллаборации с Национальным банком Украины.

Премьер отметил, что с марта этого года заработает программа Доступная ипотека, которая упрощает доступ к ипотеке и предлагает ставку до 7%.

— Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше, — заявил Денис Шмыгаль.

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