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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

Шмыгаль анонсировал программу финансового лизинга и ипотеки под 5%

В Украине анонсировали в первой половине 2021 года новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.

Шмыгаль анонсировал программу финансового лизинга и ипотеки под 5%

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

— У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%, — заявил Шмыгаль.

Над этой программой правительство работает в коллаборации с Национальным банком Украины.

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Премьер отметил, что с марта этого года заработает программа Доступная ипотека, которая упрощает доступ к ипотеке и предлагает ставку до 7%.

— Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше, — заявил Денис Шмыгаль.

Восстановление экономики в 2021 году

В Украине и далее планируют продолжать медицинскую реформу, а также в рамках плана по восстановлению экономики страны будут проведены малая и большая приватизации через систему ProZorro.

Всеукраинский форум Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы — это один из 30 форумов, которые приурочены к празднованию Дня независимости Украины. Форум призван установить диалог между властью, мировыми лидерами и гражданами страны, чтобы найти решения главных проблем, в частности речь идет о пандемии коронавируса, войне на Донбассе, судебной реформе и т.д.

Фото: Правительственный портал

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