Кабмін ухвалив зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів. Йдеться про програму Доступна іпотека під 7%.

Урядовці ухвалили постанову, яка викреслює визначення категорій осіб, які можуть стати позичальниками. Тепер, щоб стати учасником програми Доступна іпотека під 7%, необов’язково перебувати на квартирному обліку, бути молодою сім’єю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком чи працівником бюджетної сфери.

Крім того, Кабмін скасував вимогу про забезпечення житлом на рівні 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

– Постановою також внесли низку технічних правок, запропонованих банківською спільнотою, – розповів заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Хто може отримати іпотеку під 7%

Нині стати учасником програми Доступна іпотека можуть будь-які громадяни, які не мають у власності чи власності сім’ї нерухомості чи чинних договорів з фінансування будівництва житла.

Також збільшується максимально допустимий розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його родини з 5-кратного до 10-кратного розміру місячної середньої зарплати у відповідному регіоні України, де розташований предмет іпотеки.

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