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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

Резкое потепление в Украине: синоптик назвала дату

Несмотря на снегопады и сильные морозы, погода в Украине резко изменится во второй половине февраля.

Резкое потепление в Украине: синоптик назвала дату

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Существенное потепление в Украине начнется уже после 20 февраля.

— Вторая половина февраля будет абсолютно противоположной тому, что мы видим сейчас. Резко, очень быстро повысится температура воздуха после 20 числа. Примерно как было в январе — было -20°, потом +7°, — сообщила она.

Синоптик отметила, что зима закончится в свои сроки.

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Первые признаки потепления в Украине заметны даже сейчас. На прошлой неделе снег был рассыпчатым, а не мокрым.

Как заявила Вазира Мартазинова, холодных процессов в Украине не наблюдается.

Погода в Украине в феврале 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в феврале 2021 будет морозной и снежной, однако в конце месяца потеплеет.

В последнем месяце зимы часто будет меняться направление ветра. Средняя месячная температура февраля составит от -3° до +2°.

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