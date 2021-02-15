Незважаючи на снігопади та сильні морози, погода в Україні різко зміниться в другій половині лютого.

Про це розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Істотне потепління в Україні почнеться вже після 20 лютого.

– Друга половина лютого буде абсолютно протилежною тому, що ми бачимо зараз. Різко, дуже швидко підвищиться температура повітря після 20 числа. Приблизно як було в січні – було -20°, потім + 7°, – повідомила вона.

Синоптик зауважила, що зима закінчиться у свої терміни.

Перші ознаки потепління в Україні помітні навіть зараз. Протягом минулого тижня сніг був розсипчастим, а не мокрим.

Як заявила Вазіра Мартазінова, холодних процесів в Україні не спостерігається.

Погода в Україні в лютому 2021

В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в лютому 2021 буде морозною та сніжною, однак наприкінці місяця потепліє.

В останньому місяці зими часто змінюватиметься напрямок вітру. Середня місячна температура лютого складе від -3° до +2°.