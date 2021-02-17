На всей территории Украины с 22 февраля вводятся правила желтой зоны адаптивного карантина. Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, как это повлияет на работу учебных заведений.

По его словам, согласно новым правилам, запрещается посещение учебных заведений соискателями образования, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом коронавирус находится более 50% учащихся и персонала заведения.

Еще одно правило касается массовых мероприятий – запрещается проведение спектаклей, праздников и концертов с участием соискателей образования с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

В то же время Шкарлет подчеркнул, что в случае установления красного уровня эпидопасности детсады и спецучреждения образования не будут закрываться, также в обычном режиме будут учиться ученики 1-4 классов.

— Для всех остальных соискателей образования вводится дистанционное обучение, — подчеркнул министр.

Кабмин на заседании 17 февраля ввел адаптивный карантин в Украине, поделив страну на четыре зоны, а также продолжил его действие до 30 апреля.

Когда документ вступит в силу, то есть с 24 февраля, в Украине во всех регионах будут действовать правила желтой карантинной зоны.

Источник: Сергій Шкерлет