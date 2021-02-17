На всій території України з 22 лютого запроваджуються правила жовтої зони адаптивного карантину. Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як це вплине на роботу закладів освіти.

За його словами, згідно з новими правилами, забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти, якщо на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом коронавірус перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу.

Ще одне правило стосується масових заходів – забороняється проведення вистав, свят та концертів за участі здобувачів освіти з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

Водночас Шкарлет наголосив, що у разі встановлення червоного рівня епіднебезпеки дитсадки та спецзаклади освіти не закриватимуться, також у звичному режимі навчатимуться учні 1-4 класів.

– Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання, – наголосив міністр.

Кабмін на засіданні 17 лютого запровадив адаптивний карантин в Україні, поділивши країну на чотири зони, а також продовжив його дію до 30 квітня.

Коли документ набуде чинності, тобто з 24 лютого, в Україні у всіх регіонах діятимуть правила жовтої карантинної зони.

Джерело: Сергій Шкерлет