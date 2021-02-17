Верховный Суд Украины подтвердил приговор организатору агентурной сети российских спецслужб – 12 лет лишения свободы за совершение государственной измены.

Ученый из Харькова сотрудничал с Генштабом Вооруженных сил РФ. Стране-агрессору он передавал информацию о технических разработках оборонного заказа.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила его деятельность еще летом 2017 года.

Украинская спецслужба зафиксировала неоднократные “визиты” главаря группы в Россию для получения заданий.

Во время обысков по месту жительства организатора правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, которые предоставили представители российских спецслужб для передачи разведывательных данных.

У осужденного также обнаружили 14 носителей информации, в частности с грифом ограничения доступа.

Также представители СБУ обнаружили адреса электронных ящиков с паролями кодирования данных для связи с разведкой РФ.

Правоохранители нашли у одного из членов агентурно-боевой группы координаты тайника с оружием и боеприпасами для совершения диверсий. Правоохранители изъяли оттуда два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку.

Гражданина Украины признали виновным в госизмене Орджоникидзевский районный и Харьковский апелляционный суды. Отказал в удовлетворении кассационной жалобы и Верховный Суд Украины.

Продолжается досудебное следствие в отношении других участников агентурной сети.

Координация Telegram-каналов Россией

В феврале СБУ разоблачила факт координации Telegram-каналов Россией. К созданию и администрированию каналов спецслужбы России привлекли жителей Харькова и Одессы.

Они пытались дестабилизировать ситуацию в Украине с помощью каналов Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, Черный квартал, Политический расклад, Нетипичное Запорожье, Тремпель Харьков, Одесский фраер, Днепр live, Николаев live, Херсон live.