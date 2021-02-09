На Луганщине задержали украинца, который хотел передать секретные данные спецслужбам РФ

В Луганской области прокуратура предупредила передачу ФСБ Российской Федерации материалов, содержащих государственную тайну в сфере обороны.

Гражданину Украины сообщено о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, житель Николаева получил от представителей спецслужбы РФ частное задание по сбору информации закрытого характера о новейшей военной технике и программе разработок использования беспилотных летательных аппаратов.

Завербованный украинец на протяжении января-февраля 2021 года договорился о передаче секретных материалов за взятку в размере $500 с одним из руководителей научных институтов Харькова, занимающейся разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины, а именно предоставлении информации по поражения беспилотных летательных аппаратов.

Во время передачи имитированных секретных материалов, которая состоялась 7 февраля 2021 года, произошло задержание подозреваемого.

На сегодня решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.















Хотел передать ФСБ секретные оборонные данные: на Луганщине задержали украинца / 4 фотографии

Происшествия

В Украине разоблачили агентурную сеть ФР на территории пяти областей — Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской.

Контрразведка СБУ установила, что вербовкой бывших спецназовцев военной разведки занимались сотрудники ФСБ РФ Вадим Даутов и Денис Собко.

Фото: Луганская областная прокуратура