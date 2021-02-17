Верховний Суд України підтвердив вирок організатору агентурної мережі російських спецслужб – 12 років позбавлення волі за скоєння державної зради.

Науковець із Харкова співпрацював із Генштабом Збройних сил РФ. До країни-агресора він передавав інформацію про технічні розробки оборонного замовлення.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила його діяльність ще влітку 2017 року.

Українська спецслужба зафіксувала неодноразові “візити” ватажка групи до Росії для отримання завдань.

Під час обшуків за місцем проживання організатора правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, надані представниками російських спецслужб для передачі розвідувальних даних.

У засудженого також виявили 14 носіїв інформації, зокрема з грифом обмеження доступу.

Також представники СБУ виявили адреси електронних скриньок із паролями кодування даних для зв’язку з розвідкою РФ.

Правоохоронці також знайшли в одного з членів агентурно-бойової групи координати схованки зі зброєю та боєприпасами для здійснення диверсій. Правоохоронці вилучили зі схрону два гранатомети РПГ-22, чотири гранати Ф-1 та РГД-2 із запалами та тротилову шашку.

Громадянина України визнали винним у держзраді Орджонікідзевський районний та Харківський апеляційний суди. Відмовив у задоволенні касаційної скарги і Верховний Суд України.

Триває досудове слідство щодо інших учасників агентурної мережі.

Координація Telegram-каналів Росією

У лютому СБУ викрила факт координації Telegram-каналів Росією. До створення та адміністрування каналів спецслужби Росії залучили жителів Харкова та Одеси.

Вони намагались дестабілізувати ситуацію в Україні через канали Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, Черный квартал, Политический расклад, Нетипичное Запорожье, Тремпель Харьков, Одесский фраер, Днепр live, Николаев live, Херсон live.