Немецко-американская вакцина Pfizer/ BioNTech поступит в Украину в конце февраля — начале марта. Об этом стало известно во время тренинга с врачами по поставкам и логистике препарата. Информацию озвучил Андрей Славуцкий — глава программ ЮНИСЕФ (UNICEF) по охране здоровья.

Славуцкий раскрыл детали поставки препарата, которое будет проводиться компанией ЮНИСЕФ. Вакцину из аэропорта Борисполь заберет логистическая компания.

Далее вещество поступит в центральный склад компании. После этого ее доставят в регионы в специальных контейнерах с сухим льдом.

Один такой ящик будет вмещать 195 флаконов, в каждом флаконе шесть доз препарата. Мобильной бригаде будут выдавать для вакцинации 96 или 102 дозы вещества в день.

Вакцина Pfizer в Украине

16 февраля компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины в Украине. Вещество утвердят в ближайшее время. По договоренностям, производитель доставит 117 тыс. доз препарата.

Поставка состоится благодаря инициативе по распределению вакцины Covavax.