Німецько-американська вакцина Pfizer/BioNTech надійде в Україну в кінці лютого – на початку березня. Про це стало відомо під час тренінгу з лікарями щодо постачання та логістики препарату. Інформацію озвучив Андрій Славуцький – очільник ЮНІСЕФ (UNICEF ) з програм щодо охорони здоров’я.

Славуцький розкрив деталі постачання препарату, яке буде проводитись компанією ЮНІСЕФ. Вакцину з аеропорту Бориспіль забере логістична компанія.

Далі речовина надійде в центральний склад компанії. Після цього її доставлять в регіони у спеціальних контейнерах з сухим льодом. Один такий ящик вміщуватиме 195 флаконів, у кожному флаконі шість доз вакцини.

Мобільній бригаді видаватимуть для вакцинації 96 або 102 дози речовини на день.

Вакцина Pfizer в Україні

16 лютого компанія Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини в Україні. Речовину затвердять найближчим часом. За домовленостями, виробник доставить 117 тис. доз препарату.

Постачання відбудеться завдяки ініціативі з розподілу вакцини Covavax.