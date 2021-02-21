В Украине 23 февраля День защитника отечества не отмечают с 2014 года, когда началась российско-украинская война.

23 февраля День защитника отечества украинцы праздновали до Революции Достоинства. Начиная с 1999 года в Украине отмечали советский праздник, даже не задумываясь, почему в этот день нужно поздравлять мужчин и нужно ли вообще.

Поэтому в 2014 году пятый президент Петр Порошенко заявил о том, что Украина будет отмечать день защитников по собственному календарю, а не по тому, который достался в наследство от Советского Союза.

Уже с 2015 года празднование Дня защитника с 23 февраля перенесли на 14 октября. Теперь ежегодно украинцы чествуют защитников независимой Украины. А указ второго президента Леонида Кучмы о праздновании защитника отечества утратил силу.

Российская агрессия, аннексия Крыма и оккупация Донбасса заставили украинцев отказаться от советских символов, в том числе и от Дня защитника отечества.

Кроме этого, в прошлом году Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупредил телерадиокомпании о необходимости соблюдать законодательство при программировании эфиров 23 февраля, чтобы на экраны не выходили старые советские или современные российские программы на эту тему.

Также Факты ICTV опубликовали календарь государственных праздников в Украине на 2021 год.

Календарь праздников будет насыщенным. Всего в 2021 году украинцы будут работать 250 дней, а отдыхать — 115.