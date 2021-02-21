В Україні 23 лютого День захисника вітчизни не відзначають з 2014 року, коли розпочалася російсько-українська війна.

23 лютого День захисника вітчизни українці святкували до Революції Гідності. Починаючи з 1999 року в Україні відзначали радянське свято, навіть не задумуючись, чому у цей день потрібно вітати чоловіків і чи потрібно взагалі.

Тому у 2014 році п’ятий президент Петро Порошенко заявив про те, що Україна відзначатиме день захисників за власним календарем, а не за тим, що дістався у спадок від Радянського Союзу.

Вже з 2015 року святкування Дня захисника з 23 лютого перенесли на 14 жовтня. Тепер щороку українці вшановують захисників незалежної України. А указ другого президента Леоніда Кучми про відзначення захисника вітчизни втратив чинність.

Російська агресія, анексія Криму та окупація Донбасу змусили українців відмовитись від радянських символів, в тому числі і від Дня захисника вітчизни.

Окрім цього, минулого року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення попередила телерадіокомпанії про необхідність дотримуватися законодавства під час програмування ефірів 23 лютого, щоб на екрани не виходили старі радянські або сучасні російські програми на цю тему.

Також Факти ICTV опублікували календар державних свят в Україні на 2021 рік.

Календар свят буде насиченим. Загалом у 2021 році українці працюватимуть 250 днів, а відпочивати – 115.