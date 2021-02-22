Еще одному российскому актеру запретили въезд в Украину

Украинские пограничники запретили въезд в Украину на три года российскому актеру.
Мужчина прилетел в международный аэропорт Борисполь рейсом из города Дубая, которое находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
Во время общения с иностранцем пограничники выяснили, что актер в июне 2017 года незаконно посещал временно оккупированный Крым.
Россиянин попал в местность через временно закрытый пункт пропуска Симферополь по авиамаршруту, что запрещено согласно украинскому законодательству. Въезд и выезд на временно оккупированную территорию Крыма осуществляется исключительно через наземные пункты контроля.
В пресс-службе не указали, какому именно актеру запретили въезд в Украину. Однако с опубликованной фотографии паспорта гражданина России известно, что он родился в Вологодской области.
Солисту группы Песняры запретили въезд в Украину
Солисту группы Песняры Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину за незаконную поездку на территорию временного оккупированного Крыма в августе 2020 года.
Сам Дайнеко подтвердил этот факт. Он попал в местность через закрытый пункт пропуска Симферополь самолетом.