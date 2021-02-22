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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

В Ивано-Франковской области начали работу карантинные КПП: что будут проверять

В Ивано-Франковской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом начали работу контрольно-пропускные пункты. Их обустроили 16 на территории региона, пять из них — круглосуточные, 11 — будут работать с 6.00 по 21.00.

Поліція - карантин - Івано-Франківськ

На этих КПП правоохранители и медики будут следить за соблюдением гражданами карантинных ограничений, а также будут проводить температурный скрининг, проверять документы. В случае фиксирования каких-либо признаков заболевания граждан будут направлять в медицинские учреждения.

Список круглосуточных КПП в Ивано-Франковской области:

  • Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе);
  • Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая);
  • с. Черниев (автодорога Т0906);
  • с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);
  • с. Яблоница, Надворнянский район (автодорога Н-09).

Некруглосуточные КПП в Ивано-Франковской области:

  • с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
  • Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ул. Тысменицкая);
  • с. Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);
  • с. Ивановцы, Коломыйского района (автодорога Т-0905)
  • с. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
  • с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
  • с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
  • с. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
  • с. Горохолин лес, Богородчанского района (автодорога Н-09);
  • с. Цуцилов, Надворнянского района (автодорога Т-0906)
  • пгт. Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).

Правоохранители советуют местным жителям по возможности ограничить передвижения и соблюдать правила карантина.

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Карантин в Ивано-Франковской области

Из-за ухудшения ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области вводят ограничения красной зоны карантина.

Меры будут действовать с 22 по 28 февраля 2021 года.

Подробнее о карантине в Ивано-Франковской области читайте на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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