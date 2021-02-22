В Ивано-Франковской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом начали работу контрольно-пропускные пункты. Их обустроили 16 на территории региона, пять из них — круглосуточные, 11 — будут работать с 6.00 по 21.00.
На этих КПП правоохранители и медики будут следить за соблюдением гражданами карантинных ограничений, а также будут проводить температурный скрининг, проверять документы. В случае фиксирования каких-либо признаков заболевания граждан будут направлять в медицинские учреждения.
Список круглосуточных КПП в Ивано-Франковской области:
- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая);
- с. Черниев (автодорога Т0906);
- с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);
- с. Яблоница, Надворнянский район (автодорога Н-09).
Некруглосуточные КПП в Ивано-Франковской области:
- с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ул. Тысменицкая);
- с. Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Ивановцы, Коломыйского района (автодорога Т-0905)
- с. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
- с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Горохолин лес, Богородчанского района (автодорога Н-09);
- с. Цуцилов, Надворнянского района (автодорога Т-0906)
- пгт. Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).
Правоохранители советуют местным жителям по возможности ограничить передвижения и соблюдать правила карантина.
Карантин в Ивано-Франковской области
Из-за ухудшения ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области вводят ограничения красной зоны карантина.
Меры будут действовать с 22 по 28 февраля 2021 года.
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